تأكيد إصابة إضافية بمرض الحمى القلاعية

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تم تأكيد حالة إصابة أخرى بمرض الحمى القلاعية في مزرعة للماشية في مدينة "تشونغ جو" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وأوضحت وزارة الزراعة الكورية أمس الاثنين أنه تم اكتشاف الإصابة في مزرعة تربي حوالي 180 رأسا من الماشية بالقرب من مزرعة أخرى في نفس المدينة كانت قد أبلغت عن أول حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية في كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عدد الحالات إلى سبع إصابات منذ ذلك الحين.وأرسلت السلطات فريق استجابة وخبراء في علم الأوبئة إلى تلك المزرعة مع تقييد حركة الماشية والمركبات هناك. وسوف يتم إعدام الأبقار في تلك المزرعة كإجراء وقائي لمنع انتشار المرض الفيروسي المعدي الحاد الذي يصيب الحيوانات مشقوقة الظِلف، بما في ذلك الخنازير والماعز.ومن ناحية أخرى، تم إلغاء أمر تجميد الحركة في مدن ومناطق المقاطعة التسع، بما في ذلك "تشونغ جو" ومنطقة "جونغ بيونغ".