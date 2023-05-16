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الاقتصادية

أسعار الاستيراد والتصدير في كوريا ترتفع للشهر الثالث في أبريل

Write: 2023-05-16 11:01:31

أسعار الاستيراد والتصدير في كوريا ترتفع للشهر الثالث في أبريل

Photo : YONHAP News


ارتفعت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في أبريل الماضي على خلفية انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي.
ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل مؤشر أسعار الصادرات في البلاد 117.92 نقطة في أبريل، مرتفعا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق، ليواصل الاتجاه الصعودي للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم يمثل زيادة شهرية، إلا أنه انخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 0.7% على أساس شهري ليسجل 139.81 نقطة في أبريل، مرتفعا للشهر الثالث على التوالي.
وتُعزى تلك الزيادة بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، حيث تراجعت العملة المحلية بمقدار 1.1% مقارنة بشهر مارس، بينما ارتفع سعر خام دبي، وهو المؤشر الرئيسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.3% على أساس شهري في أبريل.

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