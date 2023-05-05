كوريا تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات للدفاع الصاروخي في أستراليا

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من المقرر أن تشارك كوريا الجنوبية في تدريبات "نيمبل تيتان 24"، وهي مناورات للدفاع الصاروخي متعددة الجنسيات، ستعقد في أستراليا خلال هذا الأسبوع.ووفقا للحكومة والسلطات العسكرية الكورية أمس الاثنين، سيحضر حوالي 130 فردا من كوريا الجنوبية واليابان و25 دولة أخرى بالإضافة إلى أربع منظمات دولية، تلك التدريبات التي تستضيفها وزارة الدفاع الأسترالية.وتخطط كوريا الجنوبية لإرسال مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية وهيئة الأركان المشتركة إلى المناورات التي تستمر سبعة أيام، والمقرر لها أن تبدأ في ملبورن بعد غد الأربعاء.يذكر أن مناورات "نيمبل تيتان" تعقد برعاية القيادة الاستراتيجية الأمريكية، وهي تدريبات للدفاع الصاروخي الباليستي متعددة الجنسيات، وتتضمن مناقشات ومناورات حربية.وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول إن كوريا الجنوبية تشارك في تلك التدريبات العسكرية منذ عام 2011، مؤكدا أن التدريبات لا علاقة لها بالانضمام إلى نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي.