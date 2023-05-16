صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري

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قال راديو صوت أمريكا إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية تستعد لإقامة عرض عسكري.وفي إشارة إلى الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" يومي الأحد والاثنين، قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الثلاثاء إن ما بين 50 و100 مركبة شوهدت في مكان مفتوح في مطار "ميريم" في بيونغ يانغ، وهو الموقع الذي تحشد فيه الشلطات الكورية الشمالية المركبات قبل اعقاد مثل هذه الأحداث.وأضاف التقرير أن هذه الأنشطة قد تكون مؤشرا على بدء الاستعدادات لإقامة عرض عسكري يوم 27 يوليو للاحتفال بالذكرى السبعين على إبرام اتفاقية هدنة الحرب الكورية، وهو اليوم الذي تحتفل فيه كوريا الشمالية بما تطلق عليه "عيد النصر"، وقد أقامت عروضا عسكرية خلاله في الذكرى الأربعين في عام 1993 والذكرى الستين في عام 2013.وكانت كوريا الشمالية قد أقامت آخر عروضها العسكرية يوم 8 فبراير الماضي للاحتفال بالذكرى 75 على تأسيس جيشها، حيث كشفت عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صونغ 18" الذي يعمل محركه بالوقود الصلب.