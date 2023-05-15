الرئيس الكوري يستخدم الفيتو ضد قانون التمريض

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قرر الرئيس "يون صوك يول" استخدام حق النقض، فيتو"، ضد مشروع قانون التمريض، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم برئاسته.وإذا وافق الرئيس يون على إعادة النظر في مسودة القانون فسوف تتم إعادتها إلى البرلمان.وتعد هذه هي المرة الثانية التي يمارس فيها الرئيس "يون" حق النقض منذ توليه السلطة في مايو من العام الماضي، وكانت المرة الأولى ضد قانون إدارة الحبوب الشهر الماضي، وهي المرة الثامنة والستون منذ تأسيس الحكومة الدستورية في كوريا الجنوبية.وقال يون في اجتماع مجلس الوزراء اليوم في المكتب الرئاسي إن مسودة قانون التمريض تثير الكثير من الصراعات بين المهن ذات العلاقة.وحول البند الوارد في القانون الذي يسمح بتوسيع نطاق عمل الممرضين من الأجهزة الطبية إلى المجتمعات الإقليمية، أشار إلى أن خروج عمل التمريض من الأجهزة الطبية يثير القلق على صحة الشعب.كما أعرب عن الأسف على عدم تسوية الكثير من الصراعات الاجتماعية وإثارة المشاكل في أثناء المشاورات بين المهن المعنية من جهة، وعلى مستوى البرلمان من جهة أخرى.وأكد الرئيس يون على أنه لا يمكن الاستغناء عن صحة الشعب مقابل أي شيء، وأن السياسة والدبلوماسية وحتى السياسات الاقتصادية والصناعية تأتي بعد صحة الشعب من حيث الأولوية، معتبرا أن صحة الشعب يمكن الحفاظ عليها من خلال التعاون بين مختلف المهن الطبية المتخصصة.وكانت الحكومة وحزب "قوة الشعب "الحاكم قد اتفقا على تقديم اقتراح للرئيس باستخدام حق النقض ضد قانون التمريض، بناء على العديد من العوامل بما في ذلك الإضرار بالثقة والتعاون بين العاملين في قطاع الصحة والرعاية الطبية، وزعزعة نظام الرعاية الطبية في حالة فصل قانون التمريض عن قانون الرعاية الطبية دون إجراء مناقشات كافية، والتمييز ضد مساعدي التمريض.