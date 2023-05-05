كيشيدا يؤكد على أهمية الردع من خلال التعاون الياباني الأمريكي الكوري

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أكد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على أهمية تعزيز قدرات الردع والتدابير المضادة من خلال التعاون الأمني بين اليابان والولايات المتحدة ، وبين اليابان وكوريا الجنوبية، وبين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.جاء ذلك قبيل انعقاد قمة تجمع بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان على هامش قمة مجموعة السبع التي ستفتتح يوم 19 من هذا الشهر في مدينة هيروشيما اليابانية.ووفقا لصحيفتيْ "أساهي" و"يوميوري" اليابانيتين، قال كيشيدا في تصريحات صحفية أمس إن البيئة الأمنية في منطقة شرق آسيا أصبحت أكثر هشاشة، موضحا أنه يريد تعميق المناقشات في هذا الصدد خلال القمة الكورية الأمريكية اليابانية على هامش قمة مجموعة السبع.وأضاف أن الاستجابة للتهديدات من خلال التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان، والولايات المتحدة واليابان، سوف تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مباحثات مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم 18 مايو، ثم مباحثات مع الرئيس الكوري "يون صوك يول، وتليها القمة الثلاثية، يوم 21 عند اختتام قمة مجموعة السبع.ويرى المحللون أن هذه التصريحات جاءت للتأكيد على تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في ضوء مساعي كوريا الشمالية لتطوير برامج نووية وصاروخية، إلى جانب تعزيز الصين لتحركاتها الهادفة إلى الهيمنة على المنطقة.