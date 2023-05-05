القراصنة الكوريون الشماليون يسرقون 721 مليون دولار من العملات المشفرة اليابانية

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قال تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية أمس إن القراصنة الكوريين الشماليين سرقوا ما يصل إلى 721 مليون دولار من العملات المشفرة اليابانية في الفترة منذ عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.ويمثل هذا المبلغ 30% من أصل مليارين و300 مليون دولار من العملات الافتراضية التي يقدر أن بيونغ يانغ سرقتها من مختلف دول العالم خلال نفس الفترة، كما يعتبر 8.8 ضعف قيمة الصادرات الكورية الشمالية لعام 2021.وبالأضافة إلى ذلك، سرق القراصنة الكوريون الشماليون مبلغ 540 مليون دولار من فيتنام، و497 مليون دولار من الولايات المتحدة، و281 مليون دولار من هونغ كونغ.وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية استهدفت اليابان وفيتنام اللتين يوجد فيهما الكثير من الشركات الضعيفة أمنيا، بالتوازي مع اتساع أسواق العملات الافتراضية بوتيرة سريعة.