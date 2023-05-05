واشنطن تؤكد عدم تغيير عدد الدول الأعضاء في مجموعة السبع

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ليست على علم بحدوث مناقشات حول إمكانية توسيع عضوية مجموعة السبع إلى ما يسمى بمجموعة الثماني، بحيث تضم كوريا الجنوبية.وردا على سؤال في هذا الشأن، قال "فيدانت باتيل" النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يعرف عن أي نقاش يتعلق بتغيير عدد الدول الأعضاء قبل انعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة.الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري "يون صوك يول"، الذي أنهى بنجاح زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، قد تلقى دعوة لحضور اجتماعات قمة السبع التي ستعقد في مدينة "هيروشيما" اليابانية في الفترة من 19 إلى 21 مايو. ورغم أن كوريا الجنوبية ليست ضمن الدول الأعضاء في المجموعة، إلا أن البعض يشير إلى احتمال توسيع عضوية المجموعة لتشمل أيضا كوريا الجنوبية.ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بإمكانية فرض عقوبات على التبادلات الاقتصادية بين كوريا الشمالية والصين، قال "باتيل" إنه يتوجب على الدول قادرة على ممارسة نفوذها على كوريا الشمالية القيام بالدور اللازم في الاستجابة للأعمال المضرة بالأمن.وأشار إلى أن الصين هي إحدى تلك الدول، وقال إن هناك بالفعل عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.