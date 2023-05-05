الرئيس يون يلتقي بالسيدة الأولى الأوكرانية زيلينسكا

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس "يون صوك يول" مع "أولينا فولوديميريفنا زيلينسكا"، السيدة الأولى لأوكرانيا، في المكتب الرئاسي في سيول.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري اليوم الثلاثاء عن زيارة "زيلينسكا" كمبعوثة خاصة للرئيس "فولوديمير زيلينسكي".وفي مقابلة سابقة مع وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، قالت السيدة الأولى "زيلينسكا" إنها تود التعبير عن تقديرها لدعم كوريا الجنوبية لأوكرانيا.وجاءت الزيارة في أعقاب مقابلة الرئيس "يون صوك يول" مع وكالة "رويترز" في الشهر الماضي، والتي قال خلالها إن حكومته يمكن أن تقدم دعما لأوكرانيا يتجاوز المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا تعرضت لهجوم واسع النطاق على المدنيين أو تعرضت لمذبحة.ومن ناحية أخرى، عقدت السيدة الأولى في كوريا الجنوبية "كيم كون هي" اجتماعا منفصلا مع نظيرتها الأوكرانية.