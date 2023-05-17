موجة حر صيفي مبكر تجتاح كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

اجتاحت موجة من الحر الصيفي المبكر جميع أنحاء كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات مشابهة لمنتصف شهر يوليو.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أعلى مستويات لدرجات الحرارة خلال النهار في معظم أنحاء البلاد قد تجاوزت بكثير المعدل الموسمي، حيث بلغت مستوى يزيد عن 30 درجة مئوية في العديد من المناطق، بما في ذلك 35.5 درجة في "كانغ ننغ" بمقاطعة "كانغ وان"، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة لشهر مايو منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة.كما سجلت مناطق "سوك تشو" و"دونغ هيه" درجات حرارة قياسية جديدة لشهر مايو تجاوزت 33 درجة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه إذا استمرت الرياح الغربية الدافئة في الهبوب، فقد تشهد مناطق الساحل الشرقي ليالٍ استوائية عندما تظل درجات الحرارة في مستوى يزيد عن 25 درجة مئوية خلال الليل. ويثير هذا الارتفاع المبكر في درجات الحرارة مخاوف بشأن الصيف القادم.ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة، بحيث تزيد عن 30 درجة في المناطق الداخلية وعلى طول الساحل الشرقي، اليوم الأربعاء أيضا.