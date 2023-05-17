لجنة تقصي الحقائق بشأن انتفاضة كوانغ جو تكشف عن نتائج تحقيقاتها

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وجدت لجنة تقصي الحقائق بشأن انتفاضة "كوانغ جو" المطالبة بالديمقراطية في عام 1980، أن الجنود أطلقوا النار على المواطنين المتظاهرين حوالي 50 مرة في أكثر من 20 موقعا مختلفا.وقالت اللجنة، التي أعلنت نتائج تحقيقاتها أمس الثلاثاء، إن هذا التقييم يستند إلى تحليل عمليات القمع التي نفذها الجيش وموقع الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا بطلقات نارية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها لجنة رسمية من خلال إجراء تحقيقات، عن عدد المرات التي أطلقت فيها القوات النار على المواطنين خلال تلك الانتفاضة التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية.وبحسب اللجنة، كانت الطلقات الأولى في حوالي الساعة 4:50 من مساء يوم 19 مايو من ذلك العام خارج مدرسة "كوانغ جو" الثانوية، ثم حدث المزيد من إطلاق النار في اليوم التالي بالقرب من محطة القطارات هناك. وتظهر سجلات المستشفيات أن 135 قتلوا متأثرين بأعيرة نارية، بينما أصيب أكثر من 300 آخرين.وسوف تعمل اللجنة التي تم تشكيلها في أواخر عام 2019، حتى سوم 26 ديسمبر القادم، بحيث تصدر تقريرا شاملا في العام القادم وتقدم مقترحات للحكومة.