الرئيس يون يقيم مأدبة عشاء لرئيس وزراء بريطانيا السابق جونسون

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أقام الرئيس الكوري "يون صوك يول" مأدبة عشاء أمس الثلاثاء في مقر إقامته تكريما لرئيس وزراء بريطانيا السابق "بوريس جونسون" الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية.وخلال مأدبة العشاء، قال الرئيس "يون" إن حضوره قمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" في شهر يونيو من العام الماضي كأول رئيس كوري، كان له معنى خاص بشأن إنشاء تضامن حر مع الدول التي تشترك في القيم العالمية.ومن جانبه أكد "جونسون" على أهمية التعاون بين الدول التي تشترك في قيم الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، معربا عن اعتقاده بأن القمة الكورية البريطانية التي عقدت في العام الماضي قد وضعت أسسا للتعاون الثنائي بين البلدين.وطلب الرئيس "يون" من رئيس الوزراء البريطاني السابق "جونسون" إيلاء اهتمام بتعزيز العلاقات بين سيول ولندن.