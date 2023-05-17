الرئيس يون لم يناقش مع السيدة الأولى الأوكرانية مسألة تقديم أسلحة

Photo : YONHAP News

أكد المكتب الرئاسي الكوري أمس الثلاثاء على أن مسألة تقديم أسلحة لأوكرانيا لم تتم مناقشتها عندما التقى الرئيس "يون صوك يول" مع سيدة أوكرانيا الأولى "أولينا فولوديميريفنا زيلينسكا". وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس يون التقى السيدة الأولى الأوكرانية في المكتب الرئاسي أمس الثلاثاء وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم لأوكرانيا، ولكن لم يرد ذكر تقديم أسلحة من كوريا إلى أوكرانيا خلال ذلك اللقاء.ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "لي دو وان"، أكد الرئيس "يون" دعم وتضامن حكومة وشعب كوريا الجنوبية لأوكرانيا، وأعرب عن تعازيه لأسر ضحايا الحرب الجارية وللشعب الأوكراني. وأكد يون أن استخدام القوة العسكرية والأعمال غير الإنسانية التي تودي بحياة الأبرياء، خاصة النساء والأطفال، لا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف. كما أشاد بجهود السيدة الأولى "زيلينسكا" لإبلاغ المجتمع الدولي بأهوال الحرب في أوكرانيا وطلب الحصول على مساعدات.ومن جانبها، قدمت "زيلينسكا"، التي تزور كوريا كمبعوث خاص من زوجها الرئيس "فولوديمير زيلينسكي"، الشكر إلى كوريا لدعمها وتضامنها ومساعدتها الإنسانية حتى الآن، وطالبت بتوسيع مساعدات كوريا في المناطق التي يكون فيها ذلك ممكنا. وأعربت عن أمل بلادها في الحصول على مساعدات عسكرية غير فتاكة، مثل معدات الكشف عن الألغام وإزالتها، وسيارات الإسعاف، وطلبت أيضا مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب، بما في ذلك في مدينة "خيرسون" التي يقيم فيها العديد من الكوريين.