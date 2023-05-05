انعقاد أول حوار وزاري كوري كندي للأمن الاقتصادي في سيول

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عقدت كوريا الجنوبية وكندا أول حوار وزاري للأمن الاقتصادي بمشاركة وزراء الخارجية والصناعة من البلدين.ومثل الجانب الكوري في الحوار الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الكورية في سيول وزير الخارجية "بارك جين" ووزير التجارة "آن دوك كون"، بينما حضرت عن الجانب الكندي وزيرة الخارجية "ميلاني جولي" ووزير الابتكار والعلوم والصناعة "فرانسوا فيليب".وجاء انعقاد هذا الحوار بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" في شهر سبتمبر من العام الماضي.وتم في الحوار بحث القضايا المتعلقة بالبيئة الاستراتيجية العالمية، وسياسات الأمن الاقتصادي، وسلاسل توريد المعادن الرئيسية وأشباه الموصلات، وسبل تنمية التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقة النووية.