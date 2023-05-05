مبيعات هيون ديه وكيا التراكمية من السيارات الكهربائية في أوربا تتجاوز 500 ألف

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تجاوزت المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية من إنتاج شركة هيون ديه موتور والشركة التابعة لها كيا موتورز، في أوربا، 500 ألف وحدة.ووفقا لشركات صناعة السيارات اليوم الأربعاء، باعت هيون ديه وكيا معا 508 آلاف و422 وحدة من السيارات الكهربائية في السوق الأوربية حتى شهر أبريل. ووصلت مبيعات هيون ديه من السيارات الكهربائية إلى 273 ألفا و879 وحدة، بينما بلغ إجمالي مبيعات كيا 234 ألفا و543 وحدة. وجاء هذا الإنجاز بعد تسع سنوات من بدء الشركتين بيع المركبات الكهربائية لأول مرة في أوربا في أبريل 2014، ويمثل المجموع الكلي 42% من إجمالي المبيعات التراكمية للسيارات الكهربائية عالميا، البالغ 1.2 مليون وحدة.كما جاء هذا الإنجاز في السوق الأوربية وسط ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة، مثل المركبات الكهربائية، والسيارات الهجينة، والهجينة الموصولة بالكهرباء، بنسبة 46.5% من حوالي 3.23 مليون وحدة بيعت في الربع الأول من هذا العام، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوربية.