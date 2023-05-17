رئيس الوزراء الياباني السابق سوغا يرتب لزيارة كوريا الجنوبية

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قالت تقارير يابانية إن رئيس الوزراء الياباني السابق "يوشيهيدي سوغا" يستعد لزيارة كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر للالتقاء بالرئيس الكوري "يون صوك يول".وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" اليوم الأربعاء أن سوغا يدرس القيام بالرحلة يوم 31 مايو ولمدة يومين، مع احتمال إجراء ترتيبات لعقد اجتماع مع الرئيس يون. كما يخطط سوغا، الذي يشغل منصب رئيس اتحاد البرلمانيين اليابانيين والكوريين عن الجانب الياباني، وهو مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب تهدف لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين، للاجتماع مع كبار المسؤولين في اتحاد البرلمانيين الكوري الياباني من الجانب الكوري.وكان سوغا قد التقى بالرئيس يون في مارس، عندما زار رئيس كوريا الجنوبية اليابان لحضور قمة مع رئيس الوزراء الياباني الحالي "فوميو كيشيدا". وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني السابق عن رغبته في تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو خلال اجتماعه مع "تشونغ جين سوك" رئيس اتحاد البرلمانيين الكوري الياباني، الأسبوع الماضي.وقالت "إن إتش كيه" إن سوغا، الذي تم تعيينه رئيسا للاتحاد في مارس، يسعى لزيارة كوريا الجنوبية، حيث يعتزم على ما يبدو استغلال هذه الزيارة كفرصة لتنشيط الدبلوماسية البرلمانية ودعم تطوير العلاقات الثنائية.