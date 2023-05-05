كوريا تقدم دعما ماليا لأوكرانيا عن طريق صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية

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قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي لأوكرانيا عن طريق صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية.والتقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" اليوم الأربعاء بنائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية "يوليا سربيدينكو"، حيث وقع معها اتفاقية بشكل مبدئي على تقديم دعم مالي لأوكرانيا عن طريق صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تقدم قروضا طويلة الأجل بفائدة منخفضة للدول النامية لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية فيها.وخلال اللقاء، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمل الحكومة الكورية في انتهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت، وعودة السلام إليها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لإعادة ما دمرته الحرب.وسوف تدخل الاتفاقية التي تم توقيعها بشكل مبدئي حيز التنفيذ بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في البلدين.