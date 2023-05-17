بايدن يقطع رحلة خارجية بسبب محادثات سقف الديون

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قرر الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قطع رحلة خارجية والعودة إلى بلاده لإجراء مفاوضات بشأن سقف الديون.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارين جان بيير" في بيان أصدرته أمس الثلاثاء إن بايدن سيعود إلى الولايات المتحدة يوم الأحد القادم فور اختتام قمة مجموعة السبع، وذلك من أجل الانضمام إلى المحادثات مع قادة الكونغرس لتجنب التخلف عن السداد.وكان من المقرر مبدئيا أن يزور بايدن اليابان لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها من الجمعة إلى الأحد، ثم زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا.وبعد الإعلان الأخير، سيتوجه بايدن إلى اليابان اليوم الأربعاء كما هو مخطط له، لكنه سيعود إلى بلاده يوم الأحد بعد حضور القمة.وكان بايدن سيصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور بابوا غينيا الجديدة، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة "كواد" في أستراليا.وجاء ذلك القرار بعد وقت قصير من فشل بايدن في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون في اجتماع مع رئيس مجلس النواب الجمهوري "كيفين مكارثي" وقادة آخرين في الكونغرس، في اجتماع عُقد في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.