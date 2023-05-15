الحزب المعارض يقدم شكوى للجنة الأخلاقيات البرلمانية ضد النائب كيم نام غوك

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قرر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تقديم شكوى للجنة البرلمانية الخاصة بالأخلاقيات ضد النائب "كيم نام غوك" الذي ترك الحزب بسبب الجدل المثار بشأن امتلاكه كمية كبيرة من الأصول الافتراضية.وقال المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي "بارك سونغ جون" في تصريح أدلى به للصحفيين في أعقاب اجتماع للمجلس الأعلى للحزب اليوم الأربعاء إن القرار بتقديم شكوى للجنة الأخلاقيات البرلمانية قد تم اتخاذه ليتم إجراء تحقيقات مع النائب "كيم" بشكل سريع.وأضاف أن النائب "كيم" كان قد اعترف بأنه مارس التجارة في الأصول الافتراضية في الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، مشيرا إلى أن تصرفات "كيم" هذه تعد انتهاكا للواجبات التي يتوجب الالتزام بها بواسطة نواب البرلمان بصفتهم موظفين عامين، وهو ما أثار الحاجة إلى تقديم شكوى للجنة الأخلاقيات ضده.وقد عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بالأخلاقيات اجتماعا لجميع أعضائها اليوم، حيث تم تشكيل لجنة فرعية لتعمل على إجراء تحقيقات مع النائب "كيم".ومن جهة ثانية، تبني المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية قرارا يقضي بأن يقوم جميع نواب البرلمان بتسجيل الأصول الافتراضية التي يمتلكونها حاليا، للخضوع للتحقيقات التي ستجريها هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية.