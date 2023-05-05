زعيم كوريا الشمالية يتفقد قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري

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وجّه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مسؤوليه بالاستعداد لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في كوريا الشمالية.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء أن كيم أشرف أمس على اجتماع اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الاصطناعي، حيث وافق على الخطوات التالية من خطة عملها.وقام كيم بفحص الوضع العام للمشروع وتفقد قمر التجسس الاصطناعي. وقال التقرير إن القمر جاهز للتحميل بعد خضوعه لفحص نهائي وإجراء اختبار لبيئة الفضاء. وأكد كيم على الحاجة الاستراتيجية لبلاده لامتلاك قمر اصطناعي للتجسس العسكري، وقال إن كوريا الشمالية ستمارس بشكل أكثر حزما حقها في الدفاع عن النفس لردع تحركات المواجهة المتصاعدة من قبل "الإمبرياليين الأمريكيين" و"الأشرار الدمى الكوريين الجنوبيين".وأضاف أن الإطلاق الناجح لقمر الاستطلاع العسكري هو ضرورة ملحة بناء على الظروف الأمنية للبلاد. ويعد هذا هو أول ظهور علني لكيم منذ يوم 18 أبريل، عندما زار الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأعلن اكتمال تطوير أول قمر اصطناعي للاستطلاع في كوريا الشمالية.