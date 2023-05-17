الإبلاغ عن 3 حالات أخرى من الحمى القلاعية في كوريا

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تم تأكيد ثلاث حالات إصابة أخرى من مرض الحمى القلاعية في مزارع للماشية في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".وبحسب وزارة الزراعة الكورية أمس الثلاثاء، تم اكتشاف الإصابات في مزرعة للماشية في "تشونغ جو" ومزرعة أخرى للماشية في منطقة "جونغ بيونغ"، وكذلك في مزرعة للماعز في "تشونغ جو".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن المرض في مزرعة للماعز منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بمرض الحمى القلاعية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، الأسبوع الماضي. وقد أرسلت السلطات فريق استجابة وخبراء في علم الأوبئة إلى المزارع الثلاث مع تقييد حركة الماشية والمركبات وتعقيم المزارع.وسوف يتم إعدام الأبقار والماعز في المزارع المصابة كإجراء وقائي لمنع انتشار المرض الفيروسي المعدي الحاد الذي يصيب الحيوانات مشقوقة الظِلف، بما في ذلك الخنازير والماعز.ومع أحدث الحالات، ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية في كوريا الجنوبية إلى عشر حالات منذ يوم الأربعاء الماضي، ثمانٍ منها في "تشونغ جو" واثنتان في "جونغ بيونغ".