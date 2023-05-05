الرئيس يون يدعو المواطنين الكوريين إلى تغيير نظرتهم نحو المهاجرين

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شدد الرئيس "يون صوك يول" على ضرورة أن يغير الشعب الكوري تصوره عن المهاجرين، كما حث المهاجرين على بذل جهود لإحداث مثل هذا التغيير.وأدلى "يون" بهذا التصريح اليوم الأربعاء في أثناء اجتماع لجنة خاصة بشأن المهاجرين في إطار اللجنة الرئاسية للترابط الوطني، مشيرا إلى الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين في كوريا مؤخرا.ويذكر أنه حتى عام 2021، كان المهاجرون يمثلون 4.1% من إجمالي سكان كوريا، وبلغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة.وشددت اللجنة الخاصة على ضرورة وضع سياسات شاملة بشأن المهاجرين، مشيرة إلى أن تباين السياسات المتعلقة بالمهاجرين لكل وكالة حكومية أوجدت بقاعا عمياء.وقال "كيم هان غيل" رئيس لجنة الترابط الوطني، إن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تنتهج سياسات لتعزيز الاندماج الاجتماعي للمهاجرين. وتخطط اللجنة الخاصة بالهجرة لتقديم اقتراح بشأن هذا الاندماج بحلول الشهر القادم.