جمعية التمريض الكورية تحتج على نقض الرئيس يون لقانون التمريض

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قررت جمعية التمريض الكورية تنظيم إجراءات احتجاجية جماعية على استخدام الرئيس "يون صوك يول" لحق النقض ضد قانون التمريض المثير للجدل.وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، قال رئيس جمعية التمريض الكورية "كيم يونغ كيونغ" إن الجمعية ستنظم إضرابا جزئيا بأداء الحد الأدنى من العمل، بما في ذلك رفض أوامر الأطباء للعلاج غير القانوني.وستنشئ الجمعية مركز اتصال لتلقي التقارير حول ممارسات العلاج غير القانونية، وتشكل فريق تفتيش ميدانيا لمراقبة المرافق الطبية لرصد مشاركة أطقم التمريض في كتابة الوصفات الطبية بالوكالة والمشاركة في العمليات الجراحية وجمع عينات الدم والتصوير بالموجات فوق الصوتية.وقال رئيس الجمعية إن المجموعة ستبدأ على الفور حملة مدتها شهر واحد لتسليم تراخيص الممرضين في جميع أنحاء البلاد إلى وزارة الصحة، وستسعى إلى عزل وزير الصحة ونواب الوزراء بسبب إساءة استخدام السلطة .وتخطط الجمعية لتنظيم مسيرة في ميدان "كوانغ هوامون" في سيول يوم الجمعة لإدانة الحكومة بعد رفضها للقانون، والدعوة إلى القضاء على الفساد السياسي.ويقول أنصار القانون إنه سيحسن ظروف العمل من خلال تحديد أدوار وواجبات التمريض لمنع الإفراط في العمل، بينما يؤكد المنتقدون أنه يسمح للممرضين بالتدخل في واجبات الأطباء، وربما يوفر الأساس القانوني لفتح عيادات تمريض خاصة.