كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 26 ألفا و147 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 مليونا و465 ألف شخص.وزاد عدد الإصابات الجديدة بمقدار حوالي ألفين و500 إصابة مقارنة باليوم الأسبق، وبمقدار ألفين و600 إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع، وبمقدار 6 آلاف إصابة مقارنة بما كان عليه قبل أسبوعين.بهذا، سجل عدد حالات الإصابة الجديدة أعلى مستوياته منذ يوم السابع والعشرين من شهر يناير الماضي.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 3 أشخاص، ليبلغ 147 شخصا.أما عدد الوفيات فزاد بمقدار 11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و634 حالة وفاة حتى الآن.