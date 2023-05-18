كوريا الجنوبية وكندا تتفقان على بناء مشاركة أقوى خلال الستين عاما القادمة

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية وكندا اتفقتا على بناء علاقات مشاركة أقوى خلال الستين عاما القادمة، من أجل عالم أكثر سلاما وديمقراطية وازدهارا.وأدلى الرئيس يون بهذه التصريحات أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" في المكتب الرئاسي في "يونغ سان".وقال "يون" إن الجانبين اتفقا على زيادة تعزيز جهودهما المشتركة لتأسيس نظام دولي قائم على القواعد وحماية الحرية والديمقراطية.وأضاف أنه اتفق مع "ترودو" على تكثيف التعاون لتعزيز الحرية والسلام والازدهار في المنطقة، على أساس الاستراتيجية الكورية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأعرب عن إدانة الجانبين بشدة لاستمرار بيونغ يانغ في تطوير أسلحة نووية وصاروخية، وأشار إلى أنهما اتفقا على توسيع التعاون لتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما اتفقا أيضا على ترسيخ الأساس القانوني والمؤسسي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن، موضحا أنهما يرحبان ببدء المفاوضات حول اتفاقية أمن المعلومات بشأن الأمن الصناعي والدفاع.كما أشار الرئيس إلى أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في سلاسل إمدادات المعادن المهمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وأمن الطاقة.