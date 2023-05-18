الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الكندي يتفقان على زيادة التبادلات الشبابية

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اتفق الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" على زيادة التبادلات الشبابية بين البلدين.وأعلن الجانبان هذا الاتفاق في بيان مشترك بعد محادثات القمة بينهما في سيول أمس الأربعاء في المكتب الرئاسي في "يونغ سان".وبموجب الاتفاقية، ستزيد كوريا الجنوبية وكندا الحصة السنوية لبرامج إجازات العمل الثنائية من 4 آلاف إلى 12 ألفا لتوسيع التبادلات الشبابية، تزامنا مع احتفالهما بالذكرى الستين على غقامة العلاقات الدبلوماسية، وقد وقع الجانبان على مذكرة تفاهم في هذا الصدد لتعزيز التبادلات الثقافية والشخصية.وبموجب مذكرة التفاهم، تم رفع الحد الأقصى لسن الشباب المؤهل من 30 عاما إلى 35 عاما، وسيتم تقديم برامج جديدة للخبراء وللتدريب الداخلي.كما اتفقا على تعميق وتطوير علاقات "مشاركة استراتيجية شاملة" مبنية على الصداقة والتعاون خلال الستين عاما الماضية، بالإضافة إلى الرؤى والقيم المشتركة.واتفق "يون" و"ترودو" على السعي إلى التوصل إلى اتفاقية لأمن المعلومات لتعزيز التعاون الأمني، واتفقا أيضا على تعزيز التعاون في صناعة الدفاع والاستجابة للتهديدات الأمنية غير التقليدية.