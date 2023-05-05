كوريا الجنوبية واليابان تفشلان في وضع التفاصيل الخاصة بتفتيش فوكوشيما

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فشلت كوريا الجنوبية واليابان في وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تفتيش كوريا للخطة اليابانية لتصريف مياه الصرف الصحي من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.وعقد الجانبان جولة ثانية من المحادثات على مستوى العمل بعد ظهر أمس الأربعاء بعد أن فشلا في التوصل إلى اتفاق في الجلسة الأولى على مستوى مدير عام، التي عقدت يوم الجمعة الماضي في سيول.ورغم استمرار المناقشات لمدة 4 ساعات، فقد فشلا مرة أخرى في التوصل إلى نتيجة بشأن التفاصيل.وعقب المحادثات، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن المشاورات مع اليابان لم تكتمل، موضحا أن الجانبين سوف يستمران في التواصل عبر القنوات الدبلوماسية بعد مراجعة نتائج مشاورات أمس الأربعاء.وقد قدمت سيول في وقت سابق قائمة بالمرافق والمعلومات التي يريد فريق التفتيش الوصول إليها، لكن اليابان قالت إن الوصول إلى بعض المرافق يتطلب استشارات داخلية، وأعربت عن رفضها لخطة فحص أجزاء من مرفق إزالة النيوكليدات المتعددة، مشيرة إلى أنها لا تعمل حاليا.ومن المتوقع أن يقوم الفريق بزيارة تستغرق 4 أيام إلى اليابان لإجراء التفتيش يومي 23 و24 مايو الجاري.