توقعات بعقد قمة ثلاثية بين سيول وواشنطن وطوكيو على هامش قمة السبع

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أمس الأربعاء إن الرئيس "جو بايدن" سيسعى إلى عقد قمة ثلاثية مع نظيره الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني خلال قمة مجموعة السبع في اليابان.وأدلى "سوليفان" بهذا التصريح ردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، وذلك في أثناء حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة السبع. وقال "سوليفان" إن الاجتماع الثلاثي يتوقف فقط على تحديد موعده وأجندته، مشيرا إلى وجود نوايا حسنة من جميع الأطراف لعقده.وقال إنه إذا تمكن الجانب الأمريكي من إيجاد وقت للاجتماع خلال الرحلة المزدحمة، فإنه سيحاول ترتيب اجتماع ثلاثي، ولكن لا يوجد شيء لتأكيده في الوقت الحالي.وقال المستشار الأمني إنه من المرجح أن تصدر مجموعة السبع بيانا يعرب عن القلق بشأن إجراءات الإكراه الاقتصادي الصينية، ومن المتوقع أن يكون هناك نوع من التواصل بين قادة مجموعة السبع والرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" خلال القمة.