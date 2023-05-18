الاتحاد الأوربي يعترض على استحواذ كوريان إير على آسيانا

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أعرب الاتحاد الأوربي عن مخاوفه من أن عملية الاندماج بين شركة الخطوط الجوية الكورية وشركة "آسيانا" قد يحد من المنافسة.وفي بيان صحفي أمس الأربعاء، قالت المفوضية الأوربية، وهي الجهة التنفيذية للاتحاد الأوربي، إنها أرسلت مراجعة أولية إلى شركة الخطوط الجوية الكورية بشأن الصفقة التي تخضع لتحقيقات معمقة من قبل المفوضية منذ شهر فبراير الماضي.وقالت إن المراجعة أظهرت أن الصفقة قد تقوض المنافسة في تقديم خدمات نقل الركاب على 4 مسارات بين كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، كما ستؤثر أيضا على خدمات نقل البضائع بين كل أوربا وكوريا الجنوبية.ويعد إصدار بيان للاعتراض، الذي يحتوي على نتائج مراجعة أولية حول انتهاكات قانون المنافسة المحتملة، إخطارا رسميا من هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوربي لشركة الخطوط الجوية الكورية، وهو يفيد بأن هناك حاجة إلى مراجعة إضافية فيما يتعلق بالمخاوف المتعلقة بالاحتكار.وقد أبلغت شركة كوريان إير، التي تسعى لإتمام الصفقة منذ نوفمبر 2020، عن الاندماج المخطط له في 14 دولة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وتنتظر حاليا موافقة الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان.