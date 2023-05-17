كوريا تؤكد على عدم إرسال معدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه سيتم إجراء مناقشات في المستقبل حول إمكانية تقديم معدات عسكرية غير فتاكة إلى أوكرانيا، بعد أن طالبت السيدة الأولى الأوكرانية "أولينا زيلينسكا" ذلك خلال زيارتها الحالية لكوريا بصفتها مبعوثة خاصة من الرئيس الأوكراني.وقال "جون ها كيو" المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية في تصريحات أدلى بها اليوم إنه على علم بطلب أوكرانيا حول تقديم معدات عسكرية غير قتالية، مؤكدا على أنه لم يحدث أي تغيير في موقف سيول تجاه هذه المسألة حتى الآن، وأوضح أن الوزارة ظلت تقدم مساعدات إنسانية وإمدادات عسكرية إلى أوكرانيا باستمرار، مع التمسك بموقف كوريا الذي ينص على عدم تقديم أي أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.وكانت السيدة الأولى الأوكرانية قد قامت أول من أمس الثلاثاء بزيارة مجاملة إلى الرئيس "يون صوك يول" حيث أعربت عن أملها في أن تقدم كوريا معدات عسكرية غير فتاكة إلى بلادها، بما في ذلك معدات الكشف عن الألغام وإزالتها وسيارات إسعاف. وردا على ذلك قال الرئيس الكوري إن حكومته ستقدم دعما فعالا للشعب الأوكراني بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في حلف الناتو والمجتمع الدولي.