تعافي الرحلات الجوية الدولية في كوريا بنسبة 65% مقارنة بما كانت عليه قبل كورونا

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اتضح أن عدد الرحلات الجوية الدولية في كوريا الجنوبية قد زاد بدرجة كبيرة هذا العام مقارنة مع العام الماضي نتيجة لتخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد وباء كورونا.وصرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية اليوم بأن عدد الرحلات الجوية الدولية قد وصل إلى 3 آلاف و21 رحلة في شهر أبريل من هذا العام، بزيادة نسبتها 642% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، عندما كانت قد بلغت 407 رحلات، وبالتالي بلغ معدل التعافي في الرحلات الجوية الدولية بالمقارنة مع ما كانت عليه في عام 2019 قبل جائحة كورونا 65%.وأشارت الوزارة إلى أن عدد مرات تشغيل الحافلات الخاصة بالمطارات، التي تنقل الركاب بين العاصمة سيول ومقاطعة كيونغ كي، قد زاد بنسبة 379% خلال فترة عام واحد، كما تم توظيف عدد من الطيارين والمضيفين والعاملين في مجال الأمن والتفتيش وغيرما من أعمال المطارات بشكل استباقي، لتصل نسبة تشغيلهم 89% مقارنة بعام 2019.ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن "او يونغ سو" النائب الثاني للوزير سوف يقوم بزيارة إلى مطار "إنتشون" الدولي بعد ظهر الغد الجمعة للاستماع إلى أفكار العاملين هناك ومتابعة نتائج تنفيذ المهام الوطنية الرئيسية حسب المجالات.