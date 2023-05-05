كوريا الشمالية تعيد التأكيد على عدم التخلي عن أسلحتها النووية

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أعادت كوريا الشمالية التأكيد على عدم التخلي عن أسلحتها النووية وتعزيز قدراتها الدفاعية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جو يونغ تشول" المستشار في مكتب التمثيل الدبلوماسي الكوري الشمالي في مدينة جينيف السويسرية، خلال مؤتمر للأمم المتحدة حول نزع السلاح أمس، حيث قال إن بلاده لن تقبل بالدعوة إلى التخلي عن الأسلحة النووية، مؤكدا على رفضها رفضا قاطعا.وجاء ذلك ردا على مطالبة الاتحاد الأوربي واليابان وغيرها من الدول بتطبيق نزع نووي كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه على الأسلحة الكورية الشمالية.وأكد جو على أن تعزيز القدرات الدفاعية يمثل حق سيادي لكل دولة ولا يمكن إنكاره، وبالتالي فإن بلاده لن تقدم أي تنازلات لحماية سيادتها، كما ستطور قدرات ردع حربية باستمرار.وحول المناورات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة، قال إن الولايات المتحدة تجري بالتعاون مع حلفائها مناورات عسكرية مشتركة كبيرة الحجم، وظلت تنشر أصولا استراتيجية في محيط شبه الجزيرة الكورية مرارا وتكرارا، وبالتالي فإنه ليس هناك خيار آخر سوى تعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية للتجاوب مع مثل هذه التحركات العسكرية التي تنتهك مصالحها الأمنية بقوة.يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أصدرت بيانات باسم مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية "جو تشول سو" في شهر مارس الماضي، أعرب فيها عن رفض النزع النووي الكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة فيه، معتبرا أن إلزام بلاده بالتخلي عن الأسلحة النووية يمثل إعلانَ حربٍ مباشرا.