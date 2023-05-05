تلوين سيول بالبنفسجي احتفالا بالذكرى الـ10 لبي تي إس

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سيتم تلوين بعض المعالم السياحية في العاصمة الكورية سيول باللون البنفسجي الشهر القادم احتفالا بمرور 10 أعوام على ظهور فرقة "بي تي إس" الشبابية.ووفقا للدائرة الغنائية المحلية، تجري بلدية سيول مناقشات مع شركة "هايب" التي تنتمي إليها الفرقة، حول تنظيم فعاليات متعددة احتفالا بهذه الذكرى، كما يناقش الجانبان أيضا إنشاء ما يسمى بـ"طريق الآرمي" كمساحة خاصة للاحتفال بالذكرى العاشرة على ظهور الفرقة، في بعض المعالم السياحية الرئيسية في العاصمة، بما في ذلك منطقة يوئيدو.ويتوقع البعض أن يزور العاصمة الكورية سيول خلال الفترة القادمة عدد كبير من السياح الأجانب بعدما انخفض عددهم خلال فترة جائحة كورونا.وقد ظلت فرقة بي تي إس تقيم فعاليات ذاتية وأسبوعا احتفاليا قبل وبعد يوم الثالث عشر من يونيو، وهو يوم ظهورها الأول، كل عام.وخلال فترة جائحة كورونا، ظلت تنظم لقاءات واسعة النطاق عبر الإنترنت مع جمهورها الذين يطلقون على أنفسهم لقب "آرمي".ولأن هذا العام يشهد الذكرى العاشرة على ظهور الفرقة، فمن المتوقع أن يتم عقد حدث ضخم رغم وجود بعض أعضاء الفرقة في الخدمة العسكرية حاليا.الجدير بالذكر أن بي تي إس ظهرت لأول مرة في الثالث عشر من شهر يونيو من عام 2013 كفرقة "هيب هوب" وحظيت بحب الجمهور من خلال عروضها الجذابة وموسيقاها التي تحمل رسائل دافئة، ومن ثم ظلت تحقق نجاحات في توسيع القبول العالمي للكي بوب.واحتلت الفرقة المركز الأول في قائمة بيلبورد "هوت 100" الأمريكية، لتصبح أول فنان كوري في هذا المجال واستمرت بعد ذلك في إصدار العديد من الأغاني الشعبية عالميا بما في ذلك "لايف غوز أون" و"باتر" وغيرها.وبهذه المناسبة، ستصدر فرقة بي تي إس كتابا خاصا بعنوان "أكثر من قصة: 10 سنوات لبي تي إس"، باللغتين الكورية والإنغليزية، في كل من كوريا والولايات المتحدة، كما سيتم إصدار طوابع بريدية تذكارية خاصة بها في كوريا.