سيول تضيء معالمها الرئيسية بالبنفسجي في ذكرى تأسيس بي تي إس

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تخطط إدارة مدينة سيول لإضاءة المعالم الرئيسية في العاصمة باللون البنفسجي الشهر القادم، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة على ظهور فرقة الكي بوب "بي تي إس".ووفقا لمصادر مطلعة في صناعة الموسيقى أمس الخميس، تجري وكالة "هايب" التي تدير أعمال الفرقة مشاورات مع بلدية سيول حول عقد فعاليات مختلفة للاحتفال بهذه الذكرى.وكانت الفرقة، ولونها الرسمي هو البنفسجي، تقيم فعاليات خاصة سنويا يوم 13 يونيو، وهو اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة قبل 10 سنوات.وخلال جائحة كورونا عقدت الفرقة اجتماعا واسع النطاق عبر الإنترنت مع معجبيها المعروفين باسم "آرمي"، وتواصلت فيه معهم.وضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة، ستصدر الفرقة مذكرات بعنوان "ما وراء القصة: 10 سنوات من سجل بي تي إس" في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر يوليو، ومن المقرر أيضا أن تصدر الحكومة الكورية طابعا تذكاريا للفرقة.