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الاقتصادية

تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وسويسرا في التجارة والتكنولوجيا الحيوية

Write: 2023-05-19 09:48:19

تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وسويسرا في التجارة والتكنولوجيا الحيوية

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وسويسرا على تعزيز التعاون الثنائي في التجارة وصناعات التكنولوجيا الحيوية، بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت وزارة التجارة الكورية إن الوزير "آن دوك غُن" ونظيره السويسري "غي بارميلين" توصلا إلى ذلك الاتفاق خلال محادثات عُقدت بينهما في سيول أمس الخميس.
وقال "آن" إن كوريا الجنوبية وجهة استثمارية جذابة، وأنها تدعم الصناعات الحيوية، وأشار إلى أن التعاون بين كوريا الجنوبية وسويسرا آخذ في التوسع ليشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من مجالات الصحة الرقمية والبيولوجية التي تستخدم التقنيات الجديدة.
وأعرب الوزير الكوري عن أمله في أن تقدم الحكومة السويسرية الدعم لتساعد الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها في كوريا الجنوبية.
واتفق الوزيران على مواصلة المناقشات حول رفع مستوى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ورابطة التجارة الحرة الأوربية.

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