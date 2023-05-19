قمة ثنائية بين كوريا الجنوبية واليابان في هيروشيما يوم الأحد

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" بعد غد الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في "هيروشيما".وأصدر المكتب الرئاسي الكوري بيانا أمس الخميس حول تفاصيل زيارة "يون"، التي ستشمل أيضا عقد اجتماعات قمة مع قادة الدول الأخرى المشاركين.ووفقا للمكتب الرئاسي، سيعقد "يون" محادثات قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" ومع رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مين تشين" يوم الجمعة، وهو اليوم الأول من قمة مجموعة السبع.ومن المقرر أن يعقد "يون" يوم السبت قمة منفصلة مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، ومع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" ورئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك".وخلال تلك المحادثات، سيدعو "يون" إلى التعاون في ردع الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني من أجل تحقيق السلام في المنطقة. ومن المتوقع أن يكون التعاون في سلاسل التوريد والاقتصاد موضوعا رئيسيا في تلك المناقشات، وفقا للمكتب الرئاسي.وسوف تعقد القمة بين "يون" و"كيشيدا" في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع.ويخطط الجانبان لزيارة متنزه السلام التذكاري في "هيروشيما" معا، تكريما للضحايا الكوريين للقنبلة الذرية في عام 1945.