إدراج وثائق ثورتيْن شعبيتين في كوريا ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو

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تمت إضافة السجلات الأرشيفية التي توثق الثورات الشعبية التاريخية في كوريا الجنوبية إلى سجل ذاكرة العالم لليونسكو.ووافقت منظمة اليونسكو في اجتماع مجلسها التنفيذي في باريس أمس الخميس على إضافة أرشيفات ثورة 19 أبريل المؤيدة للديمقراطية التي قادها الطلاب، إلى ذاكرة العالم لليونسكو. وتحتوي السجلات الأرشيفية على أكثر من ألف عنصر، بما في ذلك سجلات حكومية وتقارير إعلامية وتحقيقات وصور ومقاطع فيديو.كما أضيف أرشيف تاريخي آخر إلى قائمة اليونسكو، وفيه سجلات من عصر مملكة جوسون والمفوضية اليابانية والمشاركين في ثورة فلاحي "دونغ هاك"، وهي انتفاضة مسلحة قادها الفلاحون وأتباع دين "دونغ هاك" في عامي 1894 و1985 خلال عصر مملكة "جوسون".وقالت هيئة التراث الثقافي الكورية إن هذه السجلات عبارة عن وثائق حول الأحداث التاريخية التي قدمت مساهمات كبيرة للديمقراطية في البلاد، معتبرة أن اختيارها في القائمة اعترافٌ بقيمتها وبضرورة أن يتعلمها العالم ويتذكرها.وبذلك أصبح لدى كوريا الجنوبية 18 عنصرا في سجل ذاكرة العالم لليونسكو.