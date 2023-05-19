بايدن يشيد بجهود كيشيدا في تحسين العلاقات اليابانية الكورية

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عقد قادة الولايات المتحدة واليابان مباحثات قمة أمس الخميس قبل انطلاق قمة مجموعة السبع في هيروشيما اليوم الجمعة.ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، أكد رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" للرئيس الأمريكي "جو بايدن" أن اليابان ستعمل على تعزيز علاقاتها مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى زيارته إلى سيول في أوائل مايو الجاري، وفي المقابل أعرب "بايدن" عن ترحيبه بتحسن العلاقات بين سيول وطوكيو.ومن جانبه، أعلن البيت الأبيض أن "بايدن" أشاد بجهود "كيشيدا" الشجاعة لتحسين العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، مؤكدا أن هذا سيسهم في الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما أكد "بايدن" و"كيشيدا" على التعاون الوثيق للرد على التحديات الأمنية التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية.وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التعاون الأمني الوثيق بين بلديهما وكوريا الجنوبية من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي.