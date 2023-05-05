الرئيس يون يتوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

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غادر الرئيس الكوري "يون صوك يول" البلاد اليوم الجمعة متوجها إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع في "هيروشيما".وخلال زيارته التي تستغرق 3 أيام، سيجري "يون" محادثات ثنائية مع قادة كل من: أستراليا وبريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والهند، على هامش قمة مجموعة السبع، كما سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في اليوم الأخير من اجتماعات مجموعة السبع يوم الأحد، وذلك بعد أسبوعين من اجتماعهما السابق في سيول يوم 7 مايو.ويخطط الزعيمان لزيارة متنزه السلام التذكاري في هيروشيما معا تكريما للضحايا الكوريين لتفجير القنبلة الذرية في عام 1945.وقد يعقد "يون" أيضا قمة ثلاثية مع "كيشيدا" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الأحد، حيث يخطط القادة الثلاثة لمناقشة الاستجابة للتحديات المشتركة، مثل التهديدات النووية والصاروخية من جانب كوريا الشمالية، وعدم الاستقرار في سلاسل التوريد، وأزمة الطاقة.وسوف يحضر الرئيس يون الجلسات الحوارية التي تضم قادة مجموعة السبع ونظراءهم من ثماني دول ضيفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية والهند والبرازيل، والتي من المقرر أن تغطي عددا من القضايا العالمية العالقة، مثل الغذاء والصحة والمناخ والطاقة.