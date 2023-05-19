الحكومة الأمريكية تدرس إقامة دعوى ضد اندماج كوريان إير وآسيانا

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تدرس وزارة العدل الأمريكية مسألة رفع دعوى قضائية لمنع استحواذ شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" على شركة آسيانا للخطوط الجوية.ونقلا عن مصادر مطلعة، قال تقرير نشره موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي أمس الخميس إن الوزارة تدرس التقدم بدعوى بدافع القلق من أن تلك الصفقة ستضر بالمنافسة في حركة الركاب والبضائع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.لكن التقرير أشار أيضا إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع قضية أم لا، وأضافت المصادر أن الوزارة قد لا تتخذ أي إجراء في النهاية.وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة ليست لديها سلطة قضائية على شركات الطيران الموجودة في كوريا الجنوبية، إلا أنه يمكنها أن تسعى إلى منع الاندماج على أساس الضرر الذي يلحق بالمنافسة في الولايات المتحدة.