هيون ديه وكيا تتفقان على تسوية جماعية بقيمة 200 مليون دولار

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اتفقت شركة "هيون ديه موتور" والشركة التابعة لها "كيا موتورز" على تسوية دعوى قضائية جماعية مقابل 200 مليون دولار، بسبب عيب في التصنيع جعل من السهل سرقة سيارات معينة.وأعلنت شركة "هيون ديه موتور أمريكا" و"كيا أمريكا" في بيان صحفي مشترك أمس الخميس عن توقيعهما اتفاقية لحل الدعوى المرفوعة من قبل مالكي السيارات غير المزودة بجهاز ضد السرقة بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.وقالت الشركتان إن الاتفاقية ستقدم تعويضا نقديا للعملاء الذين تكبدوا خسائر أو أضرارا تتعلق بسرقة سياراتهم، بالإضافة إلى سداد خصومات التأمين وزيادة أقساط التأمين والخسائر الأخرى ذات الصلة.وضمن تلك التسوية، سيتم توفير تحديثات برمجية مجانية وأقفالا لعجلة القيادة لأصحاب السيارات التي تعتبر معرضة للخطر.وبالنسبة للعملاء الذين لا تستطيع سياراتهم استقبال التحديثات البرمجية، ستوفر الاتفاقية تعويضا يصل إلى 300 دولار لشراء أجهزة مختلفة لمكافحة السرقة.وزعم أصحاب الدعوى أن عدم وجود أجهزة حماية ضد السرقة قد سمح للصوص بسرقة السيارات بسرعة وسهولة، لا سيما بعض الطرازات التي لا تحتوي على مانع للحركة، وهو جهاز شائع استخدامه لمنع السرقة، حيث يمنع محرك السيارة من التشغيل بدون الرمز الموجود في المفتاح الذكي الفريد للسيارة.