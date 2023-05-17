ارتفاع عدد الإصابات بمرض الحمى القلاعية في كوريا إلى 11 حالة

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تم الإبلاغ عن حالة أخرى مصابة بمرض الحمى القلاعية الحيواني في مزرعة للماشية في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ". ووفقا لوزارة الزراعة الكورية اليوم الجمعة، تم اكتشاف الإصابة في مزرعة تقع في مدينة "تشونغ جو".وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض الحمى القلاعية في كوريا إلى 11 حالة منذ الإبلاغ عن أول إصابة في البلاد منذ أكثر من 4 سنوات، يوم الأربعاء الماضي، وكان 9 حالات منها في "تشونغ جو" و2 في منطقة "جونغ بيونغ".وقد أرسلت السلطات فريق استجابة وخبراء في علم الأوبئة إلى المزارع الثلاث، مع تقييد حركة الماشية والمركبات وتعقيم المزارع.وسوف يتم إعدام الأبقار في المزرعة المصابة لمنع انتشار المرض الفيروسي المعدي الحاد، الذي يصيب الحيوانات مشقوقة الظِلف، بما في ذلك الخنازير والماعز.كما رفعت الوزارة مستوى التأهب لنظام مكافحة الأمراض الحيوانية بمقدار درجتين إلى المستوى "خطير"، وهو أعلى مستوى في مقياس المكون من 4 مستويات، في 9 مدن ومناطق، بما في ذلك "تشونغ جو" و"جونغ بيونغ" والمناطق المجاورة.