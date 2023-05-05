كوريا الشمالية تدين التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية بين سيول وواشنطن

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نددت كوريا الشمالية بشدة بخطة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية الأسبوع القادم، ووصفتها بأنها تدريبات حربية ضدها.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن إجراء ما يسمى بتدريبات إبادة القوة النارية المشتركة المقرر لها أن تعقد خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين من مايو وحتى الخامس عشر من يونيو في منطقة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي ضد الطاقة النووية، يعد أمرا سخيفا.وأضافت أن التدريبات الحربية الخطيرة المخطط إجراؤها على مدار ثلاثة أسابيع ستجري في منطقة تبعد بضعة كيلومترات عن كوريا الشمالية، محذرة من أن هذه التصرفات العدائية ستواجه برد فعل.ومن المتوقع أن تشارك في التدريبات المقررة بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك مقاتلات الشبح "إف 35 إيه"، وطائرات الهليكوبتر الهجومية "إيه إتش 64 أباتشي"، والدبابات "كي 2"، وقاذفات الصواريخ المتعددة "تشون مو".