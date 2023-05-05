اجتماع وزاري اقتصادي بين كوريا الجنوبية والصين في غضون هذا العام

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ستعقد الحكومتان الكورية والصينية اجتماعا وزاريا اقتصاديا في سيول في غضون هذا العام.والتقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" اليوم الجمعة بالسفير الصيني لدى كوريا الجنوبية "شينغ هايمينغ"، حيث طالبه بدعم الإجراءات الضرورية لانعقاد الاجتماع في غضون هذا العام.وخلال اللقاء، أعرب الوزير الكوري "تشو" عن أمله في الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي بين سيول وبكين لتحقيق المصالح المشتركة القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.يذكر أن الاجتماع الوزاري الاقتصادي هو اجتماع سنوي يعقد بين وزير المالية الكوري ورئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح. وقد تم تأجيل موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة من هذا الاجتماع الوزاري الاقتصادي بين سيول وبكين، والتي كان من المقرر أن تعقد في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، ثم عقدت في شهر أغسطس من العام الماضي عبر الإنترنت.