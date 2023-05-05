الرئيس يون يلتقى بالضحايا الكوريين لقنبلة هيروشيما

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى مدينة هيروشيما لحضور قمة مجموعة السبع التي افتتحت اليوم الجمعة.وفور وصوله إلى هيروشيما، بدأ الرئيس "يون" جدول أعماله بإجراء قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيزي" لبحث القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية الإقليمية وسلسلة توريد المعادن الرئيسية.وفي وقت لاحق من اليوم، سيلتقي الرئيس بالضحايا الكوريين لقنبلة هيروشيما الذرية في عام 1945، والذين ما زالوا يقيمون في اليابان، لتقديم شرح حول موقف الحكومة الكورية بشأن قضايا التاريخ الماضي.وقال المتحدث الرئاسي "لي دو وان" إن هذه ستكون المرة الأولى التي يلتقى فيها رئيس كوري جنوبي بضحايا قنبلة هيروشيما الذرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدل على عزم الرئيس "يون" القوي إيجاد حل لقضايا التاريخ الماضي العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان.وعلى هامش حضوره قمة مجموعة السبع، سيقوم يون بزيارة لنصب تذكاري في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام للترحم على ضحايا القنبلة الذرية.