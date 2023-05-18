كوريا ترسل فريقا لتفتيش موقع المياه الملوثة في محطة فوكوشيما غدا السبت

Photo : KBS News

كشف نائب رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية في كوريا الجنوبية "بارك كو يون" اليوم الجمعة عن خطة إرسال فريق حكومي كوري غدا السبت إلى اليابان في زيارة تستغرق 6 أيام لتفتيش موقع المياه الملوثة في محطة فوكوشيما النووية اليابانية.وسوف يجري الفريق الكوري تفتيشا ميدانيا يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من مايو الجاري للتأكد من وضع تشغيل مرافق تنقية وتصريف المياه الملوثة في محطة فوكوشيما، والقدرة على تحليل المواد المشعة.وأوضح بارك أن رئيس لجنة الأمن النووي الكوري "يو كوك هي" سيرأس الفريق المكون من 21 من خبراء المنشآت النووية، والإشعاع، وتلوث البيئة البحرية، وقال إن الفريق الكوري سيعقد اجتماعات مع المسؤولين في شركة طوكيو للكهرباء، ووزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية، لمناقشة القضايا التكنولوجية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي وتحليل المياه الملوثة.وكان الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد اتفقا في قمتهما يوم السابع من مايو على إرسال مجموعة من الخبراء الكوريين لإجراء تفتيش ميداني على محطة فوكوشيما النووية.