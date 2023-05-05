30.7 % زيادة في الاستثمارات الكورية في الصين في أول 4 أشهر من هذا العام

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تبين أن قيمة الاستثمارات الكورية في الصين خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي شهدت زيادة بنسبة 30.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية أول من أمس الأربعاء، نما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في الصين بنسبة 2.2% في أول 4 أشهر من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 499 مليارا و460 مليون يوان.وأشار التقرير إلى أن الصناعة التحويلية شهدت زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 4.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 130 مليارا و50 مليون يوان خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، فيما نمت صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 12.8% خلال هذه الفترة.وقفز حجم الاستثمارات الأجنبية في التصنيع عالي التقنية بنسبة 37.1%.وأضاف التقرير إن الاستثمارات من فرنسا زادت بنسبة 567.3%، ومن بريطانيا بنسبة 323.7%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة من اليابان بنسبة 68.1%، ومن وكوريا الجنوبية بنسبة 30.7%.