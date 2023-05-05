إحياء السفينة تشون آن كأحدث فرقاطة منذ 13 عاما من غرقها

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تم إحياء السفينة "تشون آن" التي أغرقتها كوريا الشمالية بهجوم طوربيدي في شهر مارس من عام 2010، كأحدث فرقاطة باسم "تشون آن"، في حفل انضمامها إلى الأسطول البحري القتالي، والذي أقامه سلاح البحر الكوري اليوم الجمعة في ميناء جين هيه العسكري جنوب البلاد.ويصل طول الفرقاطة "تشون آن" الجديدة إلى 122 مترا، وعرضها إلى 14 مترا، وزنها إلى 2،800 طن.وتصل سرعة الفرقاطة القصوى إلى 55 كيلومترا في الساعة، ويمكنها حمل طائرة هليكوبتر، وهي مجهزة بمدفعية بحرية يصل عيارها إلى 5 بوصات، وصواريخ بحر - بحر، وصواريخ بحر - أرض تطلق بنظام الإطلاق العمودي، وطوربيدات ضد الغواصات.وقد بدأ العمل في بناء الفرقاطة "تشون آن" في شهر يونيو من عام 2020، وتم تدشينها في شهر نوفمبر من عام 2021.وسيتم نشر الفرقاطة الجديدة في البحر الغربي في أواخر هذا العام.