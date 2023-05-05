افتتاح قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان

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افتتحت اليوم الجمعة في مدينة هيروشيما اليابانية قمة مجموعة السبع بإحياء ذكرى ضحايا القنبلة الذرية التي ألقيت على المدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية.وقام رؤساء الدول المشاركة في القمة، ومنهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بزيارة للنصب التذكاري لضحايا القنبلة في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، قبل اقتتاح القمة.وكانت القوات الجوية الأمريكية قد اسقطت قنبلة ذرية على هيروشيما يوم السادس من شهر أغسطس من عام 1945، مما أسفر عن مقتل حوالي 70 ألف شخص على الفور، بالإضافة إلى ما بين 70 ألفا إلى 80 ألفا آخرين خلال الأشهر التالية.ومن المتوقع أن تتركز قمة هيروشيما التي يستمر انعقادها 3 أيام على حرب روسيا على أوكرانيا، وتوسيع العقوبات على موسكو، وكيفية التعامل مع النفوذ الصيني المتنامي.كما ستتم مناقشة القضايا المتعلقة بالحد من التسلح النووي، وتغير المناخ، والاقتصاد العالمي، ثم إعلان نتائج القمة من خلال بيان مشترك سيتم إصداره يوم الحادي والعشرين من مايو.