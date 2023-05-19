الرئيس يون يلتقي بالرئيس الأوكراني على هامش قمة مجموعة السبع

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من المقرر أن يلتقي الرئيس "يون صوك يول" بالرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" للمرة الأولى بعد ظهر اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع في "هيروشيما" باليابان.ويأتي الاجتماع بناء على طلب الرئيس الأوكراني الذي وصل أمس السبت لطلب دعم زعماء العالم، الذين يحضرون المنتدى المتعدد الأطراف، لبلاده التي مزقتها الحرب.ومن المتوقع أن يدين الزعيمان في اجتماعهما المرتقب الغزو الروسي لأوكرانيا، ويناقشا المساعدات غير العسكرية لكوريا الجنوبية لأوكرانيا والمشاركة في إعادة الإعمار.وردا على سؤال من الصحفيين حول طلب أوكرانيا من كوريا الجنوبية تزويدها بالأسلحة الفتاكة، قال مسؤول رفيع المستوى من المكتب الرئاسي إنه في حين أن كييف يمكنها تقديم نفس الطلب لجميع الدول، فإن سيول ستتخذ قرارها بعد مراعاة مبادئها والقيود الحالية.وفي الأسبوع الماضي، التقى "يون" بالسيدة الأولى الأوكرانية "أولينا زيلينسكا"، التي زارت سيول كمبعوثة خاصة لزوجها.